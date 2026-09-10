Installations d’art contemporain par Raluka Draniceanu, Lavoir de Bethléem, Clamecy
samedi 19 septembre 2026 · Lavoir de Bethléem · Clamecy
Informations pratiques
Installations d’art contemporain par Raluka Draniceanu 19 et 20 septembre Lavoir de Bethléem Nièvre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition : « Lisière », installations d’art contemporain !
Découvrez « Lisière », une exposition d’installations contemporaines qui explore les frontières entre nature, art et imagination. Une invitation à questionner les limites et les transitions à travers des œuvres évocatrices.
À ne pas manquer pour les amateurs d’art actuel et de réflexions poétiques !
Lavoir de Bethléem Quai de Bethléem – 58500 Clamecy Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
« Lisière » , Installations d’art contemporain.
©Raluka Draniceanu – Association Au Fil des lavoirs
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