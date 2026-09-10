Installations d’art contemporain par Raluka Draniceanu, Lavoir de Bethléem, Clamecy

Informations pratiques

Installations d’art contemporain par Raluka Draniceanu 19 et 20 septembre Lavoir de Bethléem Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition : « Lisière », installations d’art contemporain !

Découvrez « Lisière », une exposition d’installations contemporaines qui explore les frontières entre nature, art et imagination. Une invitation à questionner les limites et les transitions à travers des œuvres évocatrices.

À ne pas manquer pour les amateurs d’art actuel et de réflexions poétiques !

Lavoir de Bethléem Quai de Bethléem – 58500 Clamecy Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

« Lisière » , Installations d’art contemporain.

©Raluka Draniceanu – Association Au Fil des lavoirs