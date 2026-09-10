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Installations d’art contemporain par Raluka Draniceanu, Lavoir de Bethléem, Clamecy

samedi 19 septembre 2026 · Lavoir de Bethléem · Clamecy

Installations d’art contemporain par Raluka Draniceanu, Lavoir de Bethléem, Clamecy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Lavoir de Bethléem
Adresse
Quai de Bethléem - 58500 Clamecy
Ville
58500 Clamecy
Département
Nièvre

Installations d’art contemporain par Raluka Draniceanu 19 et 20 septembre Lavoir de Bethléem Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition : « Lisière », installations d’art contemporain !
Découvrez « Lisière », une exposition d’installations contemporaines qui explore les frontières entre nature, art et imagination. Une invitation à questionner les limites et les transitions à travers des œuvres évocatrices.
À ne pas manquer pour les amateurs d’art actuel et de réflexions poétiques !

Lavoir de Bethléem Quai de Bethléem – 58500 Clamecy Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
« Lisière » , Installations d’art contemporain.

©Raluka Draniceanu – Association Au Fil des lavoirs

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