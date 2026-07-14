Instant (R)Eveil Temps collectif de reliance à Soi en Nature Erdeven
mardi 14 juillet 2026 · Erdeven
Informations pratiques
Erdeven
Instant (R)Eveil Temps collectif de reliance à Soi en Nature
Alignements de Kerzerho à Erdeven Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 08:00:00
fin : 2026-08-11 09:00:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11
Espaces de mise en Mouvement, d’activation de la Vie qui circule en Soi et de reliance à celle qui nous entoure.
En pleine nature, au contact des éléments, je vous invite à prendre le temps de commencer votre journée Présent.e et remplir vos batterie de Vie tout en harmonisant toutes vos parts pour une journée équilibrée.
Dans un espace hors du temps dont Agdaleña Femme-Médecine se fera gardienne, venez éveiller avec douceur la Vie en vous tout en vous préparant à rencontrer la Vie autour de Vous.
Débute à 8h en juillet et août
Tous les Mardis à Erdeven Alignement de Kerzerho
Tous les Vendredis à Locmariaquer Pointe de Kerpenhir
En groupe mixte
Durée 45 min + Exercices en autonomie
Prix Libre et Conscient .
Alignements de Kerzerho à Erdeven Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 63 89 14 62
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English :
L’événement Instant (R)Eveil Temps collectif de reliance à Soi en Nature Erdeven a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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