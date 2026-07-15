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AGENDA · Erdeven

Tournoi de palets en doublette Erdeven

dimanche 2 août 2026 · Erdeven

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Rond-point
Ville
56410 Erdeven
Département
Morbihan
Tarif

Erdeven

Tournoi de palets en doublette

Rond-point Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Tournoi de palets sur planche en doublette. A partir de 10h au rond point de Kerhillio.
Sur inscription au 06 51 54 77 95
10 € / doublette (limité à 64 équipes).
Restauration et buvette sur place.
De nombreux lot à gagner tombola et divers jeux.
Organisé par Erdeven Etel Foot.   .

Rond-point Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 51 54 77 95 

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English :

L’événement Tournoi de palets en doublette Erdeven a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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