Johanna’s Color Run Erdeven
dimanche 2 août 2026 · Erdeven
Informations pratiques
Erdeven
Johanna’s Color Run
Rue des menhirs Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
La Johanna’s Color Run est une course ou marche à pied à caractère non compétitif, ouverte à tous sur un parcours de (5,5 km, durant laquelle les participants sont aspergés de poudre colorée à chaque kilomètre.
A l’arrivée les participants ont accès à un festival de musique avec un Dj professionel, durant lequel de la poudre colorée est également projetée sur les participants.
Avant le départ, à 10H00 est proposée une animation Zumba Fitness d’une demi-heure, pour bien s’échauffer et se mettre dans l’ambiance festive.
Départ de la course à 10H30.
Les certificats médicaux ne sont pas obligatoires
Toutes inscriptions des enfants de moins de 18ans nécessitent obligatoirement un accord parental qui seront à remplir, à signer et à remettre au moment des retraits des kits.
Chaque participant inscrit reçoit un kit offert , tee shirt, poudre, lunette, gourmandises, etc….(sauf enfants gratuits de 1 à 4 ans, aux parents, ou tuteurs de leur prévoir tee shirt et lunettes)
Prix d’inscription d’un adulte: 16 euros (à partir de 12 ans) kit offert
Prix d’inscription d’un enfant: 10 euros (de 5 ans à 11 ans) kit offert
Gratuit pour les moins de 5 ans pas de kit offert
Date limite d’inscription 31 juillet 2026 (sous réserve de place disponible) .
Rue des menhirs Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 029756241
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English :
L’événement Johanna’s Color Run Erdeven a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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