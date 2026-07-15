Informations pratiques

Erdeven

Johanna’s Color Run

Rue des menhirs Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

La Johanna’s Color Run est une course ou marche à pied à caractère non compétitif, ouverte à tous sur un parcours de (5,5 km, durant laquelle les participants sont aspergés de poudre colorée à chaque kilomètre.

A l’arrivée les participants ont accès à un festival de musique avec un Dj professionel, durant lequel de la poudre colorée est également projetée sur les participants.

Avant le départ, à 10H00 est proposée une animation Zumba Fitness d’une demi-heure, pour bien s’échauffer et se mettre dans l’ambiance festive.

Départ de la course à 10H30.

Les certificats médicaux ne sont pas obligatoires

Toutes inscriptions des enfants de moins de 18ans nécessitent obligatoirement un accord parental qui seront à remplir, à signer et à remettre au moment des retraits des kits.

Chaque participant inscrit reçoit un kit offert , tee shirt, poudre, lunette, gourmandises, etc….(sauf enfants gratuits de 1 à 4 ans, aux parents, ou tuteurs de leur prévoir tee shirt et lunettes)

Prix d’inscription d’un adulte: 16 euros (à partir de 12 ans) kit offert

Prix d’inscription d’un enfant: 10 euros (de 5 ans à 11 ans) kit offert

Gratuit pour les moins de 5 ans pas de kit offert

Date limite d’inscription 31 juillet 2026 (sous réserve de place disponible) .

Rue des menhirs Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 029756241

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English :

L’événement Johanna’s Color Run Erdeven a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon