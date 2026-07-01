Instants dansés : Dialectique des stèles, Monastère royal de Brou, Bourg-en-Bresse
samedi 19 septembre 2026 · Monastère royal de Brou · Bourg-en-Bresse
Informations pratiques
Instants dansés : Dialectique des stèles Samedi 19 septembre, 14h00 Monastère royal de Brou Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00
Samedi 19 septembre après-midi, rendez-vous avec deux danseurs dont l’évolution résonne avec l’architecture de Brou.
Un duo dansé dont la création questionne les espaces émotionnels et patrimoniaux, interroge nos liens aux environnements que nous habitons et qui nous traversent.
Rendez-vous :
– Sur le parvis de l’église à 14h, 15h30 et 16h45
– Dans la nef de l’église à 14h15, 15h45 et 17h00
– Dans le 2e cloître à 14h30, 16h00 et 17h15
Durée de la pièce : 10 min
Avec Valérie Thilinguirian et Julien Le Cuziat
Monastère royal de Brou 63 boulevard de brou, 01000 Bourg-en-Bresse, France Bourg-en-Bresse 01000 Les Vennes Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474228383 https://www.monastere-de-brou.fr https://www.facebook.com/MonastereRoyalDeBrou/ Le monastère de Brou comporte une église de style gothique flamboyant et trois cloîtres du début du XVIe siècle (1506-1512). La grille date de la fin du XVIIIe siècle. A 40 ou A 42 : Sortie n° 7 et N 75 vers Bourg-en-Bresse.
Samedi 19 septembre après-midi, rendez-vous avec deux danseurs dont l’évolution résonne avec l’architecture de Brou.
©Franck PAUBEL
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