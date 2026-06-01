Instants Nature – Découvrons les champignons à Blois, Blois, Vendôme

Instants Nature – Découvrons les champignons à Blois Jeudi 29 octobre, 00h00 Blois Loir-et-Cher

7,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-29T00:00:00+01:00 – 2026-10-29T23:59:00+01:00

Fin : 2026-10-29T00:00:00+01:00 – 2026-10-29T23:59:00+01:00

Chapeaux ronds ou pointus, lamelles de dentelle, parfums boisés, tubes colorés, les champignons dévoileront leurs secrets. Apprenez à mieux les connaître et à les reconnaître, vous saurez les apprécier, que vous puissiez ou non les manger. Chapeaux ronds ou pointus, lamelles de dentelle, parfums boisés, tubes colorés, les champignons dévoileront leurs secrets. Apprenez à mieux les connaître et à les reconnaître, vous saurez les apprécier, que vous puissiez ou non les manger.

Blois 41000 Vendôme Vendôme 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 81 66 56 09 »}]

Chapeaux ronds ou pointus, lamelles de dentelle, parfums boisés, tubes colorés, les champignons dévoileront leurs secrets. Apprenez à mieux les connaître et à les reconnaître, vous saurez les apprécie Randonnées et sorties nature