Instants Nature – Découvrons les champignons à Blois, Blois, Vendôme
Instants Nature – Découvrons les champignons à Blois, Blois, Vendôme jeudi 29 octobre 2026.
Instants Nature – Découvrons les champignons à Blois Jeudi 29 octobre, 00h00 Blois Loir-et-Cher
7,00 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-29T00:00:00+01:00 – 2026-10-29T23:59:00+01:00
Fin : 2026-10-29T00:00:00+01:00 – 2026-10-29T23:59:00+01:00
Chapeaux ronds ou pointus, lamelles de dentelle, parfums boisés, tubes colorés, les champignons dévoileront leurs secrets. Apprenez à mieux les connaître et à les reconnaître, vous saurez les apprécier, que vous puissiez ou non les manger. Chapeaux ronds ou pointus, lamelles de dentelle, parfums boisés, tubes colorés, les champignons dévoileront leurs secrets. Apprenez à mieux les connaître et à les reconnaître, vous saurez les apprécier, que vous puissiez ou non les manger.
Blois 41000 Vendôme Vendôme 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 81 66 56 09 »}]
Chapeaux ronds ou pointus, lamelles de dentelle, parfums boisés, tubes colorés, les champignons dévoileront leurs secrets. Apprenez à mieux les connaître et à les reconnaître, vous saurez les apprécie Randonnées et sorties nature
À voir aussi à Vendome (Loir-et-Cher)
- Boostez votre carrière en découvrant les opportunités de formation sur Vendôme, Vendôme – Agence VENDOME, Vendôme 1 juin 2026
- Ciclic Animation – « Le Tour du monde en 4 courts métrages » : en présence d’Elsa Duhamel, réalisatrice à Vendôme, Ciclic Animation3 Allee le Yorktown, Vendôme 2 juin 2026
- Conte musical et flûtes traversières à Vendôme, Salle du temple, Vendôme 3 juin 2026
- Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – Rendez-vous aux jardins, VendômeParc Ronsard, Vendôme 6 juin 2026
- Découverte d’un jardin, trésor de la Belle Epoque en centre ville de Vendôme, Jardin des Tamaris, Vendôme 6 juin 2026