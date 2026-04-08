Vendôme

Instants Nature Découvrons les champignons à Blois

Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 09:30:00

fin : 2026-10-29 12:00:00

Date(s) :

2026-10-29

Chapeaux ronds ou pointus, lamelles de dentelle, parfums boisés, tubes colorés, les champignons dévoileront leurs secrets. Apprenez à mieux les connaître et à les reconnaître, vous saurez les apprécier, que vous puissiez ou non les manger.

Chapeaux ronds ou pointus, lamelles de dentelle, parfums boisés, tubes colorés, les champignons dévoileront leurs secrets. Apprenez à mieux les connaître et à les reconnaître, vous saurez les apprécier, que vous puissiez ou non les manger. 7 .

Vendôme 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 66 56 09 animation@fdc41.com

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Nature with your family. Take a moment to participate in our rendez-vous gourmands .

L’événement Instants Nature Découvrons les champignons à Blois Vendôme a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT41