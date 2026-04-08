Instants Nature Découvrons les champignons à Blois Vendôme
Instants Nature Découvrons les champignons à Blois Vendôme jeudi 29 octobre 2026.
Vendôme
Instants Nature Découvrons les champignons à Blois
Vendôme Loir-et-Cher
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 09:30:00
fin : 2026-10-29 12:00:00
Date(s) :
2026-10-29
Chapeaux ronds ou pointus, lamelles de dentelle, parfums boisés, tubes colorés, les champignons dévoileront leurs secrets. Apprenez à mieux les connaître et à les reconnaître, vous saurez les apprécier, que vous puissiez ou non les manger.
Chapeaux ronds ou pointus, lamelles de dentelle, parfums boisés, tubes colorés, les champignons dévoileront leurs secrets. Apprenez à mieux les connaître et à les reconnaître, vous saurez les apprécier, que vous puissiez ou non les manger. 7 .
Vendôme 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 66 56 09 animation@fdc41.com
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Nature with your family. Take a moment to participate in our rendez-vous gourmands .
L’événement Instants Nature Découvrons les champignons à Blois Vendôme a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT41
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