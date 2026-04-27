Instants visites En voiture !…visite de la station sanatoriale d’Hauteville Place du Dr Rougy Plateau d’Hauteville
Instants visites En voiture !…visite de la station sanatoriale d’Hauteville Place du Dr Rougy Plateau d’Hauteville samedi 25 juillet 2026.
Plateau d’Hauteville
Instants visites En voiture !…visite de la station sanatoriale d’Hauteville
Place du Dr Rougy Parking de la salle des fêtes Plateau d’Hauteville Ain
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:30:00
fin : 2026-08-11 16:30:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-07-28 2026-08-11 2026-08-22
En minibus, accompagné par votre guide, parcourez la ville d’Hauteville et découvrez l’histoire de cette station climatique renommée.
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Place du Dr Rougy Parking de la salle des fêtes Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 12 11 57
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English :
By minibus, accompanied by your guide, go through the town of Hauteville and discover the history of this famous climatic resort.
L’événement Instants visites En voiture !…visite de la station sanatoriale d’Hauteville Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
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