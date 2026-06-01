, Institut Pascal, Orsay

Mardi 9 juin, 18h30 Institut Pascal Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T18:30:00+02:00 – 2026-06-09T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-09T18:30:00+02:00 – 2026-06-09T19:00:00+02:00

Institut Pascal 530 Rue André Rivière – Orsay Orsay 91405 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

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