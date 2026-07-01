Informations pratiques

Polignac

Interludes en nature à la Pinatelle du Zouave

Pinatelle du Zouave Polignac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-08-28 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-30 2026-08-21 2026-08-28

Un moment pour ralentir, éveiller ses sens et se ressourcer au cœur du vivant.

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Pinatelle du Zouave Polignac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 38 52 42 contact@isabelle-archer.fr

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English :

A moment to slow down, awaken your senses, and recharge in the heart of nature.

L’événement Interludes en nature à la Pinatelle du Zouave Polignac a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay