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Internement et déportation des Républicains espagnols Mémorial de la Shoah Paris

Internement et déportation des Républicains espagnols Mémorial de la Shoah Paris

Internement et déportation des Républicains espagnols Mémorial de la Shoah Paris dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Mémorial de la Shoah

Adresse : 17 rue Geoffroy l'Asnier

Ville : 75004 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif : <p></p>

Dès août 1940, les Républicains espagnols sont les premiers déportés depuis la France vers les camps nazis. Après l’exil de 1939, ils sont internés dans les camps du sud de la France avant d’être livrés aux autorités allemandes. Identifiés par le triangle bleu des apatrides, ces femmes et ces hommes, engagés de longue date dans la lutte antifasciste, sont longtemps restés en marge du récit mémoriel collectif. Cette rencontre entend rendre hommage à celles et ceux qui ont combattu pour la liberté et rappeler la place essentielle des Républicains espagnols dans l’histoire de la déportation.

En présence de Benito Bermejo, historien espagnol, Thomas Fontaine, historien, directeur de projets du réseau Musée de la Résistance nationale, et Léonor de Récondo, musicienne et autrice.

Animée par Eduardo Castillo.

NAVETTE PARIS-DRANCY PROPOSÉE CE JOUR-LÀ
13 h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris
17 h 45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris
Tarif : gratuit, dans la limite des places disponibles.

Réserver

Dans le cadre du 90e anniversaire de la guerre civile espagnole
Le dimanche 26 avril 2026
de 16h15 à 19h00
gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-26T19:15:00+02:00
fin : 2026-04-26T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-26T16:15:00+02:00_2026-04-26T19:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier  75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/double-rencontre-internement-et-deportation-des-republicains-espagnols +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial


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