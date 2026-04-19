Internement et déportation des Républicains espagnols Mémorial de la Shoah Paris

Dès août 1940, les Républicains espagnols sont les premiers déportés depuis la France vers les camps nazis. Après l’exil de 1939, ils sont internés dans les camps du sud de la France avant d’être livrés aux autorités allemandes. Identifiés par le triangle bleu des apatrides, ces femmes et ces hommes, engagés de longue date dans la lutte antifasciste, sont longtemps restés en marge du récit mémoriel collectif. Cette rencontre entend rendre hommage à celles et ceux qui ont combattu pour la liberté et rappeler la place essentielle des Républicains espagnols dans l’histoire de la déportation.

En présence de Benito Bermejo, historien espagnol, Thomas Fontaine, historien, directeur de projets du réseau Musée de la Résistance nationale, et Léonor de Récondo, musicienne et autrice.

Animée par Eduardo Castillo.

NAVETTE PARIS-DRANCY PROPOSÉE CE JOUR-LÀ

13 h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris

17 h 45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris

Tarif : gratuit, dans la limite des places disponibles.

Réserver

Dans le cadre du 90e anniversaire de la guerre civile espagnole

Le dimanche 26 avril 2026

de 16h15 à 19h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-26T19:15:00+02:00

fin : 2026-04-26T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-26T16:15:00+02:00_2026-04-26T19:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/double-rencontre-internement-et-deportation-des-republicains-espagnols +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



Afficher la carte du lieu Mémorial de la Shoah et trouvez le meilleur itinéraire

