Internement et déportation des Républicains espagnols Mémorial de la Shoah Paris
Internement et déportation des Républicains espagnols Mémorial de la Shoah Paris dimanche 26 avril 2026.
Dès août 1940, les Républicains espagnols sont les premiers déportés depuis la France vers les camps nazis. Après l’exil de 1939, ils sont internés dans les camps du sud de la France avant d’être livrés aux autorités allemandes. Identifiés par le triangle bleu des apatrides, ces femmes et ces hommes, engagés de longue date dans la lutte antifasciste, sont longtemps restés en marge du récit mémoriel collectif. Cette rencontre entend rendre hommage à celles et ceux qui ont combattu pour la liberté et rappeler la place essentielle des Républicains espagnols dans l’histoire de la déportation.
En présence de Benito Bermejo, historien espagnol, Thomas Fontaine, historien, directeur de projets du réseau Musée de la Résistance nationale, et Léonor de Récondo, musicienne et autrice.
Animée par Eduardo Castillo.
NAVETTE PARIS-DRANCY PROPOSÉE CE JOUR-LÀ
13 h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris
17 h 45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris
Tarif : gratuit, dans la limite des places disponibles.
Dans le cadre du 90e anniversaire de la guerre civile espagnole
Le dimanche 26 avril 2026
de 16h15 à 19h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-26T19:15:00+02:00
fin : 2026-04-26T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-26T16:15:00+02:00_2026-04-26T19:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/double-rencontre-internement-et-deportation-des-republicains-espagnols +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
Afficher la carte du lieu Mémorial de la Shoah et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Les Geek Singers le choeur vidéoludique en concert – Kiosques en Fêtes Square Édouard Vaillant PARIS 19 avril 2026
- Kiosques en fête n°2/5 – chantez ensemble avec des musiciens Jardins des Champs-Élysées PARIS 19 avril 2026
- Concert : Soprano & Harpe : » C’est le Printemps ! » église Notre Dame du Travail Paris 19 avril 2026
- Hommage à Francine Christophe Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy 19 avril 2026
- Les Non Sens savent où ils vont … improviser kibélé Paris 19 avril 2026