INTRA MUROS, Palais des Congrès, Digne-les-Bains

Informations pratiques

INTRA MUROS Vendredi 27 novembre, 20h30 Palais des Congrès Alpes-de-Haute-Provence

Tarifs de 33 € à 20 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-27T20:30:00+01:00 – 2026-11-27T22:10:00+01:00

Fin : 2026-11-27T20:30:00+01:00 – 2026-11-27T22:10:00+01:00

Alexis MICHALIK

Tandis que l’orage menace, Richard, un metteur en scène sur le retour, vient dispenser son premier cours de théâtre en centrale. Il espère une forte affluence, qui entraînerait d’autres cours – et d’autres cachets – mais seuls deux détenus se présentent : Kevin, un jeune chien fou, et Ange, la cinquantaine mutique, qui n’est là que pour accompagner son ami.

Richard, secondé par une de ses anciennes actrices – accessoirement son ex-femme – et par une assistante sociale inexpérimentée, choisit de donner quand même son cours…

« Une très belle soirée, d’humanité et de joie, à partager d’urgence » Le Figaro

« Il fallait toute la virtuosité de Michalik et des acteurs dont il s’entoure pour réussir ce prodige : nous faire voyager très loin… entre quatre murs » Elle

Écrit et mis en scène par Alexis Michalik

Avec : Raphaèle Bouchard (Jeanne), Clémentine Aussourd (Alice), Jean-Philippe Ricci (Ange), Janik Erima (Kévin), Thomas Zaghedoud (Richard)

Musicien : Raphäel Charpentier

Scénographie : Juliette Azzopardi

Création Lumière : Arnaud Jung

Assistante à la mise en scène : Marica Soyer

www.acme.eu.com/inra-muros-tournee

Billetterie en ligne

Vidéo

Palais des Congrès 1 Place de la République, 04000 Digne-les-Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/index-css5-ccrenechar-pg1.html »}, {« type »: « email », « value »: « ccrc@dignelesbains.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0492308710 »}] [{« link »: « http://www.acme.eu.com/inra-muros-tournee »}, {« link »: « https://web.digitick.com/index-css5-ccrenechar-pg1.html »}, {« data »: {« author »: « Thu00e9u00e2tre 100 Noms », « cache_age »: 86400, « description »: « Intra Muros c’est LA piu00e8ce u00e9mouvante et palpitante signu00e9e Alexis Michalik (toujours u00e0 l’affiche u00e0 Paris) dont tout le monde parle u00e0 Nantes depuis son lancement en novembre 2023 et prolongera pour la saison 2024/25 !nnLes 5 comu00e9diens et le musicien nantais choisis par Alexis Michalik lui mu00eame vous attendent avec impatience pour (re)du00e9couvrir l’histoire de Richard, un metteur en scu00e8ne qui dispense un cours de thu00e9u00e2tre dans une prison… nnud83cudf9fufe0f Infos, avis spectateurs, dates et billetterie u27a1ufe0f https://theatre100noms.com/a-laffiche/intramuros/2023-12-28/nnud83dudccd Thu00e9u00e2tre 100 Noms | Hangar u00e0 bananes – NANTESnud835udc74ud835udc96ud835udc8dud835udc95ud835udc8aud835udc91ud835udc8dud835udc8aud835udc86ud835udc9b ud835udc97ud835udc90ud835udc94 ud835udc86u0301ud835udc8eud835udc90ud835udc95ud835udc8aud835udc90ud835udc8fud835udc94 !n#theatre #spectacle #michalik #emotions #du00e9tention #nantesnnCaptation et montage ud83cudf9eufe0f Anaphora Productions », « type »: « video », « title »: « [Bande Annonce ] INTRA MUROS de Alexis Michalik au Thu00e9u00e2tre 100 Noms | Nantes », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/h9mu0CHWdKA/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=h9mu0CHWdKA », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCFvfofA1t45bH5vDVsnRJjA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Une très belle soirée, d’humanité et de joie, à partager d’urgence Alexis MICHALIK

Jonty Champelovier