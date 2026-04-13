Invention et mutations de l’image de mode en Europe sous l’Ancien Régime, Château de Fontainebleau – vestibule Serlio, Fontainebleau
Invention et mutations de l’image de mode en Europe sous l’Ancien Régime, Château de Fontainebleau – vestibule Serlio, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.
Invention et mutations de l’image de mode en Europe sous l’Ancien Régime Samedi 6 juin, 14h00 Château de Fontainebleau – vestibule Serlio Seine-et-Marne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00
Cette intervention reviendra sur l’image gravée des « personnes de qualité » développée à Paris dans les années 1670, premier jalon traditionnellement retenu dans l’invention de l’image de mode. Ce type suscita un vaste commerce, en Europe et au-delà, qui nourrit un important mouvement d’appropriations et de création d’images pendant plus d’un siècle. Il s’agira notamment d’interroger l’un des aspects les plus marquants de ce phénomène, le « portrait en mode », qui donne aux mannequins le nom d’une figure de l’actualité, et sur sa place dans le développement de la culture de la célébrité.
Château de Fontainebleau – vestibule Serlio Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
.
À voir aussi à Fontainebleau (Seine-et-Marne)
- Le Printemps des Sports Equestre dressage 2026 Route d’Orléans, RN 152 Fontainebleau 16 avril 2026
- Le Printemps des Sports Equestres Route d’Orléans, RN 152 Fontainebleau 22 avril 2026
- Visite Atelier Art de vivre à la française sous Marie-Antoinette et Louis XVI Place du général De Gaulle Fontainebleau 22 avril 2026
- Un séjour au Pays de Fontainebleau en vélo électrique, au départ de Paris Fontainebleau Seine-et-Marne 1 mai 2026
- Bonneau International Poney Route d’Orléans, RN 152 Fontainebleau 7 mai 2026