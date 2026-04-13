Invention et mutations de l’image de mode en Europe sous l’Ancien Régime, Château de Fontainebleau – vestibule Serlio, Fontainebleau

Invention et mutations de l’image de mode en Europe sous l’Ancien Régime Samedi 6 juin, 14h00 Château de Fontainebleau – vestibule Serlio Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

Cette intervention reviendra sur l’image gravée des « personnes de qualité » développée à Paris dans les années 1670, premier jalon traditionnellement retenu dans l’invention de l’image de mode. Ce type suscita un vaste commerce, en Europe et au-delà, qui nourrit un important mouvement d’appropriations et de création d’images pendant plus d’un siècle. Il s’agira notamment d’interroger l’un des aspects les plus marquants de ce phénomène, le « portrait en mode », qui donne aux mannequins le nom d’une figure de l’actualité, et sur sa place dans le développement de la culture de la célébrité.

Château de Fontainebleau – vestibule Serlio Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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