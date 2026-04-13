Invitation au voyage – Musique au temps de Camille Claudel, Musée des beaux-arts, Tours

Invitation au voyage – Musique au temps de Camille Claudel Samedi 23 mai, 19h00 Musée des beaux-arts Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Invitation au voyage – Musique au temps de Camille Claudel, par l’Ensemble Consonance

Au tournant du 19e siècle, alors que le romantisme déclinant fait place à la Belle Époque puis aux Années folles, que le bouillonnement de l’Art nouveau fait vaciller et tourbillonner la création artistique, la musique n’est pas en reste.

Inspirée par une poésie en plein renouveau, vibrante de symbolisme, de naturalisme ou d’exotisme, les mélodies aiment tisser des liens novateurs entre les mots et les notes. De même, de nouveaux alliages de timbres et de couleurs irriguent les lignes instrumentales ou vocales nimbées d’une plasticité encore inconnue.

Alors que l’année 2026 nous verra célébrer l’humour facétieux d’Erik Satie, nous croiserons la destinée tragique d’Henri Duparc qui n’a pu nous laisser que 17 mélodies, composées alors que son état neurologique le conduira à abandonner la musique pour la peinture et le dessin ; également le monde d’Albert Roussel, marin devenu musicien, explorateur infatigable d’une nouvelle alchimie de sons et de mots ; enfin Germaine Tailleferre, inspirée par ses amis peintres et poètes qui imposera sa vitalité créatrice et son désir d’être.

Musée des beaux-arts 18 Place François Sicard, 37000 Tours, France Tours 37000 Cathédrale Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33247056873 https://mba.tours.fr Parmi les plus beaux sites du Val de Loire figure l’ancien palais de l’archevêché, aujourd’hui musée des Beaux-Arts. Ses collections renommées, notamment une exceptionnelle collection de Primitifs italiens et de peinture française du XVIIIe siècle, en font un des plus riches musées de France. Au premier rang de ces chefs-d’œuvre figurent les peintures de Mantegna mais aussi Rubens, Rembrandt, Le Sueur et Philippe de Champaigne, Nattier, Lemoyne, Boucher, Perronneau… Disposées pour la plupart dans de magnifiques salons de réception, ces œuvres évoquent, grâce à la présence d’un riche mobilier, la vie dans un palais au XVIIIe siècle.

Le XIXe siècle est représentée par Belly, Chassériau, Delacroix, Bastien-Lepage, Cazin, Gervex, Monet, Degas, Henri Martin, Le Sidaner. La sculpture compte Rodin, Bourdelle, Gaumont, Sicard

La collection d’œuvres du XXe siècle regroupe Asse, Calder, Davidson, Debré, Denis, Zao Wou-ki…. Gare : La gare de Tours est à 400 mètres du musée. A pied, vous empruntez la rue Bernard Palissy jusqu’au jardin François Sicard ; le musée sera à votre droite. Vélo : Vous pouvez stationner votre vélo à l’entrée de la cour du musée. Voiture : Vous pouvez stationner votre voiture autour de la place François Sicard, au parking du château ou bien au parking de la gare de Tours.

Invitation au voyage – Musique au temps de Camille Claudel, par l’Ensemble Consonance

©Remi Agneli