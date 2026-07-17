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Irish session & dégustation de whiskeys, le musical, Lille

jeudi 23 juillet 2026 · le musical · Lille

Irish session & dégustation de whiskeys, le musical, Lille

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Lieu
le musical
Adresse
59 rue de Flers 59800 LILLE Fives
Ville
59370 Lille
Département
Nord
Tarif
gratuit

Irish session & dégustation de whiskeys Jeudi 23 juillet, 19h00 le musical Nord

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T19:00:00+02:00 – 2026-07-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-23T19:00:00+02:00 – 2026-07-23T22:00:00+02:00

Ambiance pub dans ton Musical !

L’Irsih session fait de plus en plus d’émules.
Entre violon, guitare, harmonica, flûtes en tout genres, cornemuse, mandoline… tout est représenté ^^

Et pour une immersion toujours plus grande, retrouvez la fameuse pinte de guiness* et une sélection de whiskeys*

Alors si toi aussi tu aimes le style pour jouer ou juste pour écouter, rejoins nous et profites d’une ambiance comme nulle part ailleurs ;)

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé consommez avec modération.

Photo: JP Chantret.

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Bar-Caviste
Entrée libre
www.lemusical.fr
baby foot – fléchettes
Terrasse
Grand choix de bières
happy hour: mardi au samedi 17h-19h
Horaires:
mardi-jeudi: 17h-23h
vendredi: 17h-01h
samedi: 17h-01h
dimanche: voir prog
Accès:
– Station V’LILLE (Fives) 3 min.
– Métro Caulier ou Fives 3 min.
– Bus de nuit (place Degeyter) 3 min.
– Accès autoroute 50 mètres.
– Pensez à utiliser Uber pour rentrer à moindre prix.

le musical 59 rue de Flers 59800 LILLE Fives Lille 59370 Fives Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://www.lemusical.fr »}]
Ambiance pub dans ton Musical ! L’Irsih session fait de plus en plus d’émules.

JP Chantret

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