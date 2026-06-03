IRYNA SHEVELOVA / Alchimie Espace Niemeyer Paris

Alchimie, installation vidéo, 2026

Alchimie propose une installation immersive au sein de l’Espace Niemeyer, envisagé comme un laboratoire perceptif où l’image émerge dans l’obscurité comme une présence fragile, en devenir. L’architecture devient le support d’une expérience sensible, où l’image ne se donne pas immédiatement, mais apparaît progressivement. L’installation explore l’amour non comme un sujet représenté, mais comme un processus invisible de transformation. À travers une projection vidéo à grande échelle, elle met en scène des images issues du photogramme, une technique sans appareil photographique, fondée sur un contact direct entre lumière, matière et geste. L’image advient ainsi comme une réaction, une empreinte en cours de formation. La projection, réalisée à l’aide d’un vidéoprojecteur à ultra courte focale, occupe toute la surface d’un mur. Des formes organiques en mutation lente, entre liquide et lumière, s’y déploient sans jamais se fixer. Leur reflet sur le sol prolonge l’image et crée une instabilité perceptive, brouillant les limites entre réel et immatériel. Une lumière rouge diffuse transforme l’espace en environnement immersif, à la fois laboratoire et espace intime. Les formes oscillent entre plusieurs lectures ,réactions chimiques, flux neuronaux, paysages cosmiques, jouant sur une ambiguïté d’échelle, du microscopique au macroscopique. Le spectateur n’observe pas une image, mais assiste à une apparition. Il est immergé dans un temps lent, où quelque chose se forme sans jamais se stabiliser. La projection devient un seuil entre visible et invisible. La lumière ne montre pas: elle révèle. Visuels: Les trois visuels sont des photos de mon processus de création de mes photogrammes en labo photo.

Iryna Shevelova est née à Kiev, en Ukraine. Artiste peintre, diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts et d’Architecture de Kiev, elle est actuellement étudiante en Filière Fresque et Art en situation à l’École Nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris et à l’université Paris 8.

Un projet coproduit dans le cadre d’un partenariat pédagogique avec l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, avec la participation de l’Espace Niemeyer.

Œuvre issue de l’exposition immersive conçue par des étudiants des Beaux-Arts de Paris à l’Espace Niemeyer dialogue avec l’architecture pour proposer une expérience sensorielle et poétique autour de l’amour et de la mémoire du lieu.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi

de 18h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00

Espace Niemeyer 6 Avenue Mathurin Moreau (Porte B) 75019 Paris



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