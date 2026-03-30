ISHA et Limsa d’Aulnay La Cartonnerie Reims

ISHA et Limsa d’Aulnay

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 20:00:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Tout public

Isha et Limsa d’Aulnay signent leur retour et une nouvelle réussite avec Bitume Caviar Vol. 2. Amis de longue date, les deux rappeurs partagent des influences communes, une même exigence musicale et une vision artistique profondément sincère. Portée par le succès de leurs featurings et une complicité évidente, l’idée d’une mixtape commune naît en 2023, avant de se concrétiser quelques mois plus tard avec Bitume Caviar.

De l’Olympia à la Philharmonie de Paris, le duo change de dimension sans jamais perdre l’essence de son rap une écriture sincère, lucide et sans filtre, qui raconte le réel, ses contradictions, ses zones d’ombre et la dureté d’une vie vécue à la marge. .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : ISHA et Limsa d’Aulnay

L’événement ISHA et Limsa d’Aulnay Reims a été mis à jour le 2026-03-26 par ADT de la Marne