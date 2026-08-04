Iskar Rue Saint-Pierre le Vif Sens
samedi 7 novembre 2026 · Rue Saint-Pierre le Vif · Sens
Informations pratiques
Sens
Iskar
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 21:00:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Iskar est un né de la rencontre entre quatre musiciens passionnés par les traditions musicales des Balkans et du bassin méditerranéen pour créer une musique métissée, à la croisée des héritages populaires bulgares et des sonorités actuelles. Le nom du groupe fait référence à l’Iskar, rivière mythique qui prend sa source dans les montagnes proches de Sofia traverse le pays jusqu’au Danube, avant de rejoindre la mer Noire. Comme ce fleuve, la musique d’Iskar sillonne et relie les traditions, entre folklore, musique de mariage et improvisations modernes, mêlant émotion et puissance, tradition et création. .
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03
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English : Iskar
L’événement Iskar Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais
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