Ismé et la Semeuse d’Etoiles Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort lundi 15 février 2027.

Belfort

Ismé et la Semeuse d’Etoiles

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30 Rue Jean de La Fontaine Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-15 15:30:00

fin : 2027-02-15

Date(s) :

2027-02-15

Ismé a décidé qu’elle n’irait pas se coucher. Les ombres de sa chambre prennent vie et des animaux bienveillants vont l’aider à surmonter sa peur des monstres et de l’obscurité. Du crépuscule à l’heure des lucioles, elle va découvrir la magie de la nuit et trouver l’apaisement qui mène au sommeil.

Ismé et la Semeuse d’étoiles est un conte original écrit par Laurine Arcel et Karine Daviet, accompagné de compositions musicales (guitalélé, kalimba, flûte et chant). .

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30 Rue Jean de La Fontaine Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com

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English : Ismé et la Semeuse d’Etoiles

L’événement Ismé et la Semeuse d’Etoiles Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)