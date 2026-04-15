Ist Ist et Eosine en concert, L’Aéronef, Lille
Ist Ist et Eosine en concert, L’Aéronef, Lille jeudi 28 mai 2026.
Ist Ist et Eosine en concert Jeudi 28 mai, 20h00 L’Aéronef Nord
8 Euros / 5 Euros / Gratuit Abonnés
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-28T20:00:00+02:00 – 2026-05-28T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-28T20:00:00+02:00 – 2026-05-28T23:00:00+02:00
Dans l’univers du combo post-punk IST IST, efficacité pop, envolées synthétiques et teintes rock nonchalantes s’entremêlent. Dans le décor aux teintes sombres de ce groupe de Manchester, mélancolie et euphorie sont unies pour le meilleur !
Entre Liège et Gand, le cœur du quartet Eosine ne balance pas. Il palpite ! Au sein de la famille Mayway Records (The Haunted Youth, DIRK., Meskerem Mees…), vous trouverez Eosine au carrefour du post-punk, du rock indépendant, de l’emo et du néo-psychédélisme.
L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]
Avis aux amateurs de cold wave, de pop ou de rock.
DR
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