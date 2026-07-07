Informations pratiques

Laval

It It Anita + La Jungle + Maxi Glut

177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne

Tarif : 16 – 16 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 20:00:00

fin : 2026-10-08 23:59:00

Date(s) :

2026-10-08

Ne manquez pas cette soirée explosive !

Vibrez au son du noise rock sombre et engagé de It It Anita, et plongez dans la transe à deux batteries de La Jungle. En ouverture, le duo Maxi Glut vous embarque pour un voyage rétro French Touch entre nostalgie 90s et énergie club. Décoiffage assuré ! .

177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 77 80 info@6par4.com

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English :

Don’t miss this explosive evening!

L’événement It It Anita + La Jungle + Maxi Glut Laval a été mis à jour le 2026-07-03 par LAVAL TOURISME