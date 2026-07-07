It It Anita + La Jungle + Maxi Glut Laval
jeudi 8 octobre 2026 · Laval
Informations pratiques
Laval
It It Anita + La Jungle + Maxi Glut
177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne
Tarif : 16 – 16 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 20:00:00
fin : 2026-10-08 23:59:00
Date(s) :
2026-10-08
Ne manquez pas cette soirée explosive !
Vibrez au son du noise rock sombre et engagé de It It Anita, et plongez dans la transe à deux batteries de La Jungle. En ouverture, le duo Maxi Glut vous embarque pour un voyage rétro French Touch entre nostalgie 90s et énergie club. Décoiffage assuré ! .
177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 77 80 info@6par4.com
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Don’t miss this explosive evening!
L’événement It It Anita + La Jungle + Maxi Glut Laval a été mis à jour le 2026-07-03 par LAVAL TOURISME
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