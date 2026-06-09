ADN Art Dans Nancy à vélo Nancy Meurthe-et-Moselle
ADN Art Dans Nancy à vélo Nancy Meurthe-et-Moselle vendredi 1 mai 2026.
ADN Art Dans Nancy à vélo Adultes En VTC Facile
Voie verte ADN Art Dans Nancy à vélo 6 Rue Claude Charles 54000 Nancy Meurthe-et-Moselle Grand Est
Durée : 75 Distance : 12000.0 Tarif :
Pour ce nouveau parcours, la Maison du Vélo s’allie à ADN (Art Dans Nancy) pour vous faire découvrir les œuvres d’artistes nationaux et internationaux.
Vous découvririez les rues de Nancy à coups de pédale au fil des œuvres ADN.
Le vélo est le moyen idéal pour appréhender les différentes œuvres de street art mais aussi les monuments incontournables de la ville.
Facile
https://maisonduvelo.grandnancy.eu/accueil +33 3 83 48 88 20
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English :
For this new route, the Maison du Vélo joins forces with ADN (Art Dans Nancy) to introduce you to the works of national and international artists.
You’ll discover the streets of Nancy as you pedal along the ADN works.
Cycling is the ideal way to get to know the different street art works, as well as the city’s must-see monuments.
Deutsch :
Für diese neue Route hat sich das Maison du Vélo mit ADN (Art Dans Nancy) zusammengetan, um Ihnen die ?Œuvres nationaler und internationaler Künstler näher zu bringen.
Sie würden die Straßen von Nancy mit dem Fahrrad entlang der ADN-Werke entdecken.
Das Fahrrad ist das ideale Mittel, um die verschiedenen ?uvres der Street Art, aber auch die unumgänglichen Sehenswürdigkeiten der Stadt zu erfassen.
Italiano :
Per questo nuovo percorso, la Maison du Vélo unisce le forze con ADN (Art Dans Nancy) per mostrarvi le opere di artisti nazionali e internazionali.
Pedalando lungo le opere di ADN, scoprirete le strade di Nancy.
La bicicletta è il modo ideale per vedere le diverse opere d’arte di strada e i monumenti imperdibili della città.
Español :
Para esta nueva ruta, la Maison du Vélo se une a ADN (Art Dans Nancy) para mostrarte las obras de artistas nacionales e internacionales.
Descubrirás las calles de Nancy mientras pedaleas por las obras de ADN.
La bicicleta es el medio ideal para contemplar las diferentes obras de arte callejero, así como los monumentos imprescindibles de la ciudad.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-05-26 par Système d’information touristique Lorrain
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