Arboretum d’Ardon Valserhône Ain

Arboretum d’Ardon

Arboretum d’Ardon Châtillon-en-Michaille 01200 Valserhône Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

En parcourant le sentier botanique d’Ardon, vous pourrez découvrir 31 espèces d’arbres avec des âges qui diffèrent première plantation entre 1908 et 1935, dernière plantation en 2024.

https://www.terrevalserhone-tourisme.fr/ +33 4 50 48 48 68

English : Arboretum of Ardon

Take a walk along the Ardon botanical trail and you’ll discover 31 species of trees of different ages: first planted between 1908 and 1935, and last planted in 2024.

Deutsch : Arboretum Ardon

Auf dem botanischen Pfad in Ardon können Sie 31 Baumarten mit unterschiedlichem Alter entdecken: erste Pflanzung zwischen 1908 und 1935, letzte Pflanzung 2024.

Italiano :

Passeggiando lungo il sentiero botanico di Ardon, scoprirete 31 specie di alberi di età diverse: i primi piantati tra il 1908 e il 1935 e gli ultimi piantati nel 2024.

Español : Arboretum Ardon

Pasee por el sendero botánico de Ardon y descubrirá 31 especies de árboles de distintas edades: plantados por primera vez entre 1908 y 1935, y por última vez en 2024.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-07 par Aintourisme source Apidae Tourisme