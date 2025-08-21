Les murs peints Valserhône Ain

Les murs peints

Les murs peints Bellegarde-sur-Valserine 01200 Valserhône Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Au cœur du centre-ville de Bellegarde-sur-Valserine de nombreux murs peints ont vu le jour depuis 2006. Ces derniers, en plus d’égayer le cœur de ville, racontent son Histoire…

English :

In the heart of the town centre of Bellegarde-sur-Valserine many painted walls have been built since 2006. These, in addition to brightening up the heart of the town, tell its history…

Deutsch :

Im Herzen des Stadtzentrums von Bellegarde-sur-Valserine sind seit 2006 zahlreiche bemalte Wände entstanden. Diese beleben nicht nur den Stadtkern, sondern erzählen auch seine Geschichte…

Italiano :

Nel cuore del centro cittadino di Bellegarde-sur-Valserine, dal 2006 sono stati realizzati molti muri dipinti. Oltre ad illuminare il cuore della città, ne raccontano la storia…

Español :

En el corazón del centro de la ciudad de Bellegarde-sur-Valserine, se han creado numerosos muros pintados desde 2006. Además de alegrar el corazón de la ciudad, cuentan su historia…

