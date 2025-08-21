GR® de Pays Grand Tour de la Valserine Valserhône Ain

GR® de Pays Grand Tour de la Valserine

GR® de Pays Grand Tour de la Valserine Bellegarde-sur-Valserine 01200 Valserhône Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Ce GR® de Pays visite le plateau de Retord, puis vous mène sur la plus haute commune du département de l’Ain Giron. Parcourez ensuite la crête de la haute-chaîne jurassienne, en balcon sur le lac Léman, avant de finir où tout à commencé à Valserhône.

https://www.terrevalserhone-tourisme.fr/ +33 4 50 48 48 68

This GR® de Pays visits the Retord plateau, then takes you to the highest commune in the Ain department: Giron. Then follow the crest of the Haute Chaine jurassienne, a balcony overlooking Lake Geneva, before finishing where it all began: at Valserhône.

Dieser GR® de Pays besucht das Plateau de Retord und führt Sie dann zur höchstgelegenen Gemeinde des Departements Ain: Giron. Wandern Sie dann über den Kamm der jurassischen Hochkette, mit einem Balkon über dem Genfer See, bevor Sie dort enden, wo alles begann: in Valserhône.

Questo GR® de Pays visita l’altopiano di Retord, per poi raggiungere il comune più alto del dipartimento dell’Ain: Giron. Seguite poi la cresta della Haute Chaine jurassienne, una balconata sul Lago di Ginevra, prima di terminare dove tutto è iniziato: a Valserhône.

Este GR® de Pays visita la meseta de Retord y luego le lleva al municipio más alto del departamento de Ain: Giron. A continuación, siga la cresta del altiplano del Jura, con un balcón sobre el lago Lemán, antes de terminar donde todo empezó: en Valserhône.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Bugey source Apidae Tourisme