Un tour en ville Valserhône Ain

Un tour en ville

Un tour en ville Bellegarde-sur-Valserine 01200 Valserhône Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Parcours urbain permettant la découverte de l’histoire et de l’architecture du centre-ville de Bellegarde à travers 21 points.

https://www.terrevalserhone-tourisme.fr/ +33 4 50 48 48 68

English : A tour of the city

A tour of the town to learn about the history and architecture of Bellegarde town centre, with 21 stops.

Deutsch : Eine Tour durch die Stadt

Ein Stadtrundgang, der die Entdeckung der Geschichte und der Architektur des Stadtzentrums von Bellegarde an 21 Punkten ermöglicht.

Italiano :

Un percorso urbano che permette di scoprire la storia e l’architettura del centro di Bellegarde attraverso 21 punti.

Español :

Un recorrido urbano que permite descubrir la historia y la arquitectura del centro de Bellegarde a través de 21 puntos.

