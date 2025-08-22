Sur la piste de Martin Valserhône Ain

Sur la piste de Martin

Sur la piste de Martin Bellegarde-sur-Valserine 01200 Valserhône Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Ce parcours BD au scénario original vous emmènera à la découverte du patrimoine bâti de Bellegarde grâce à ses 20 planches disséminées en centre-ville.

English : On the trail of Martin

This comic book trail, with its original storyline, will take you on a discovery of Bellegarde’s built heritage, with 20 panels scattered around the town centre.

Deutsch : Auf den Spuren von Martin

Folge den Fantastischen abenteuern von Martin.

Quer durch die Stadt Bellegarde-sur-Valserine entlang der Comic-Strecke Auf den Spuren von Martin

Italiano :

Questa visita a fumetti con uno scenario originale vi porterà alla scoperta del patrimonio edilizio di Bellegarde grazie ai 20 pannelli sparsi per il centro della città.

Español : Sur la piste de Martin

Este recorrido de cómic con un escenario original le llevará a descubrir el patrimonio construido de Bellegarde gracias a sus 20 paneles repartidos por el centro de la ciudad.

