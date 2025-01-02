Archéologie et viticulture Thésée Loir-et-Cher

Durée : Distance : 10000.0 Tarif :

Situé sur les bords du Cher, à une dizaine de kilomètres du célèbre ZooParc de Beauval, Thésée est une étape incontournable pour les amateurs d’archéologie et de gastronomie. Ce village viticole vous dévoilera une partie de ses atouts le long du circuit « Archéologie et viticulture ».

http://www.sudvaldeloire.fr/ +33 2 54 75 22 85

Located on the banks of the Cher, about ten kilometres from the famous ZooParc de Beauval, Thésée is a must for lovers of archaeology and gastronomy. This wine village will reveal some of its assets along the « Archaeology and Viticulture » circuit.

Thésée liegt am Ufer des Cher, etwa zehn Kilometer vom berühmten ZooParc de Beauval entfernt und ist ein Muss für Liebhaber der Archäologie und der Gastronomie. Dieses Weindorf wird Ihnen entlang des Rundwegs « Archäologie und Weinbau » einen Teil seiner Vorzüge offenbaren.

Situata sulle rive del Cher, a una decina di chilometri dal famoso ZooPark di Beauval, Thésée è una tappa obbligata per gli amanti dell’archeologia e della gastronomia. Questo villaggio vinicolo svelerà alcune delle sue ricchezze lungo il circuito « Archeologia e viticoltura ».

Situada a orillas del Cher, a unos diez kilómetros del famoso ZooPark de Beauval, Thésée es una visita obligada para los amantes de la arqueología y la gastronomía. Este pueblo vitivinícola le descubrirá algunas de sus bazas a lo largo del circuito « Arqueología y viticultura ».

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire