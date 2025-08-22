Ardenn All Access Randonnée des 2 châteaux Sedan Ardennes

Ardenn All Access Randonnée des 2 châteaux

Ardenn All Access Randonnée des 2 châteaux Château Fort de Sedan 08200 Sedan Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 22000.0 Tarif :

Comptez deux jours pour parcourir ce sentier emprunté depuis des siècles pour relier le château de Sedan à celui de Bouillon en Belgique. Une randonnée où l’eau, la forêt et la nature sont omniprésentes. Bien que voisines, ces deux régions appartiennent à deux contrées bien distinctes. L’une est nichée dans un repli du massif ardennais, l’autre s’étale au bord de la Meuse, à proximité de la première côte du bassin parisien. Les 2 villes sont sœurs depuis un millénaire et liées par l’histoire depuis la signature du traité de Verdun de 843, qui partagea l’empire de Charlemagne. Ce circuit vous permettra de découvrir le plus vaste château féodal d’Europe à Sedan, de vivre la première croisade de Godefroy au château et à l’archéoscope de Bouillon, de participer aux fêtes médiévales… le tout dans un écrin forestier exceptionnel. Respirez !

http://www.visitardenne.com/all-access/fr/circuits/rando-les-2-chateaux/ +33 3 24 27 73 73

English :

Count two days to cover this path, which has been used for centuries to link the castle of Sedan to that of Bouillon in Belgium. A hike where water, forest and nature are omnipresent. Although they are neighbours, these two regions belong to two quite distinct areas. One is nestled in a fold in the Ardennes massif, the other spreads out on the banks of the Meuse, near the first coast of the Paris basin. The two cities have been sister cities for a millennium and have been linked by history since the signing of the Treaty of Verdun in 843, which shared the empire of Charlemagne. This tour will allow you to discover the largest feudal castle in Europe in Sedan, to experience the first crusade of Godefroy at the castle and the archeoscope of Bouillon, to participate in medieval festivals… all in an exceptional forest setting. Breathe in!

Deutsch :

Rechnen Sie mit zwei Tagen für diesen Weg, der seit Jahrhunderten benutzt wird, um das Schloss von Sedan mit dem Schloss von Bouillon in Belgien zu verbinden. Eine Wanderung, bei der Wasser, Wald und Natur allgegenwärtig sind. Obwohl sie Nachbarn sind, gehören diese beiden Regionen zu zwei ganz unterschiedlichen Landstrichen. Die eine liegt in einer Falte des Ardennenmassivs, die andere breitet sich am Ufer der Maas aus, in der Nähe der ersten Küste des Pariser Beckens. Die beiden Städte sind seit einem Jahrtausend Schwestern und seit der Unterzeichnung des Vertrags von Verdun im Jahr 843, der das Reich Karls des Großen teilte, durch die Geschichte miteinander verbunden. Auf dieser Rundreise können Sie das größte feudale Schloss Europas in Sedan entdecken, den ersten Kreuzzug von Godefroy auf der Burg und im Archäoskop von Bouillon miterleben, an mittelalterlichen Festen teilnehmen … und das alles in einem außergewöhnlichen Waldgebiet. Atmen Sie durch!

Italiano :

Ci vogliono due giorni per percorrere questo sentiero, utilizzato per secoli per collegare il castello di Sedan a quello di Bouillon in Belgio. Una passeggiata dove acqua, foresta e natura sono onnipresenti. Pur essendo vicine, queste due regioni appartengono a due aree molto diverse. Una è incastonata in una piega del massiccio delle Ardenne, l’altra si estende sulle rive della Mosa, vicino alla prima costa del bacino parigino. Le due città sono vicine da mille anni e sono legate dalla storia fin dalla firma del Trattato di Verdun dell’843, che divise l’impero di Carlo Magno. Questo tour vi permetterà di scoprire il più grande castello feudale d’Europa a Sedan, di vivere la prima crociata di Godefroy al castello e l’archeologia di Bouillon e di partecipare a feste medievali, il tutto in un contesto forestale eccezionale. Fate un bel respiro!

Español :

Se necesitan dos días para recorrer este camino, que se ha utilizado durante siglos para unir el castillo de Sedán con el de Bouillon en Bélgica. Un paseo donde el agua, el bosque y la naturaleza son omnipresentes. Aunque son vecinas, estas dos regiones pertenecen a dos zonas muy diferentes. Una está enclavada en un pliegue del macizo de las Ardenas, la otra se extiende a orillas del Mosa, cerca de la primera costa de la cuenca de París. Las dos ciudades son vecinas desde hace mil años y están unidas por la historia desde la firma del Tratado de Verdún en 843, que dividió el imperio de Carlomagno. Este recorrido le permitirá descubrir el mayor castillo feudal de Europa en Sedán, vivir la primera cruzada de Godofredo en el castillo y el arcaoscopio de Bouillon, y participar en fiestas medievales… todo ello en un entorno forestal excepcional. ¡Respira!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme