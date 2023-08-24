Ascension de la Colline Saint-Roch Yssingeaux Haute-Loire

Ascension de la Colline Saint-Roch Yssingeaux Haute-Loire vendredi 1 août 2025.

Ascension de la Colline Saint-Roch

Ascension de la Colline Saint-Roch 22, Place du Marché 43200 Yssingeaux Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Cette balade vous mènera du cœur de ville au sommet de la colline Saint-Roch. Vous y admirerez un panorama à 360° sur les sucs volcaniques d’Yssingeaux, les Gorges de Loire et celle du Lignon, le massif du Meygal.

https://www.sucsetloire-tourisme.fr/ +33 4 71 59 10 76

English :

This walk will lead you from the heart of the city to the top of the Saint-Roch hill. You will admire a 360° panorama on the volcanic successes of Yssingeaux, the Gorges of the Loire and the Lignon, the Meygal massif.

Deutsch :

Dieser Spaziergang führt Sie vom Stadtzentrum zum Gipfel des Hügels Saint-Roch. Von dort aus haben Sie einen 360°-Panoramablick auf die Vulkansümpfe von Yssingeaux, die Schluchten der Loire und des Lignon sowie das Massiv des Meygal.

Italiano :

Questa passeggiata vi porterà dal cuore della città alla cima della collina di Saint-Roch. Potrete ammirare un panorama a 360° sulle rocce vulcaniche di Yssingeaux, sulle gole della Loira e di Lignon e sul massiccio di Meygal.

Español :

Este paseo le llevará desde el corazón de la ciudad hasta la cima de la colina de Saint-Roch. Admirará un panorama de 360° de los éxitos volcánicos de Yssingeaux, las gargantas del Loira y del Lignon, y el macizo del Meygal.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-08-24 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme