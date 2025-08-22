Ascension du Plateau de la Madeleine Retournac Haute-Loire

Ascension du Plateau de la Madeleine

Ascension du Plateau de la Madeleine Parking du Pédible 43130 Retournac Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Une vue imprenable sur la Loire et les Sucs environnants vous attend ! Cette ascension volcanique, bien que courte, vous offrira un panorama exceptionnel depuis le belvédère. Une randonnée à ne pas manquer pour admirer les paysages magnifiques de la Loire

https://www.sucsetloire-tourisme.fr/ +33 4 71 59 10 76

English :

A breathtaking view of the Loire and surrounding Sucs awaits you! This volcanic ascent, though short, offers an exceptional panorama from the belvedere. A not-to-be-missed hike to admire the Loire’s magnificent landscapes

Deutsch :

Ein atemberaubender Blick auf die Loire und die umliegenden Sucs erwartet Sie! Dieser vulkanische Aufstieg ist zwar kurz, bietet Ihnen aber vom Aussichtspunkt aus ein außergewöhnliches Panorama. Eine Wanderung, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten, um die wunderschöne Landschaft der Loire zu bewundern

Italiano :

Vi aspetta una vista mozzafiato sulla Loira e sui dintorni di Sucs! Questa salita vulcanica, benché breve, vi regalerà un panorama eccezionale dal belvedere. Un’escursione da non perdere per ammirare i magnifici paesaggi della Loira

Español :

Le espera una vista impresionante del Loira y de los alrededores de Sucs Esta ascensión volcánica, aunque corta, le ofrecerá un panorama excepcional desde el mirador. Una excursión ineludible para admirar los magníficos paisajes del Loira

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-18 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme