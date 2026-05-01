Au détour de la Vallée du Lys Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Au détour de la Vallée du Lys Azay-le-Rideau Indre-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Au détour de la Vallée du Lys A pieds
Au détour de la Vallée du Lys 37190 Azay-le-Rideau Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Durée : Distance : Tarif :
Du cœur de la ville à la vallée du Lys, il n’y a qu’un pas ou presque…Un parcours qui vous dépaysera par la variété de ses paysages patrimoine bâti, Indre, forêt, Troglodytes, terre agricoles seront au rendez-vous de cette belle randonnée.
+33 2 47 45 44 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From the heart of the town to the Lys valley, it’s just a short step… A route that will give you a change of scenery with its variety of landscapes: built heritage, Indre, forest, troglodytes and farmland are all part of this beautiful hike.
Deutsch :
Vom Herzen der Stadt bis zum Lys-Tal ist es nur ein Schritt oder fast ein Schritt… Eine Strecke, die Sie durch die Vielfalt ihrer Landschaften überraschen wird: Baukultur, Indre, Wald, Höhlenwohnungen und landwirtschaftliche Flächen sind die Höhepunkte dieser schönen Wanderung.
Italiano :
Dal cuore della città alla valle del Lys, il passo è breve… Un percorso che vi farà cambiare scenario con la sua varietà di paesaggi: il patrimonio edilizio, l’Indre, la foresta, i trogloditi e i terreni agricoli fanno parte di questa bella passeggiata.
Español :
Del corazón de la ciudad al valle del Lys, sólo hay un paso… Un recorrido que le hará cambiar de aires con su variedad de paisajes: patrimonio edificado, el Indre, bosque, trogloditas y tierras de cultivo forman parte de este hermoso paseo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-05-20 par SIT Centre-Val de Loire
À voir aussi à Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire)
- Karen Knorr habite le château Azay-le-Rideau 13 juin 2026
- Ô Val de l’Indre Azay-le-Rideau 13 juin 2026
- Ô Val de l’Indre 2026 à Azay-le-Rideau, Azay-le-Rideau, Azay-le-Rideau 13 juin 2026
- Expo Playmobil® l’Âge des Machines Azay-le-Rideau 17 juin 2026
- Le Château de l’Islette à l’heure Vénitienne Azay-le-Rideau 20 juin 2026