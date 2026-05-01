Au détour de la Vallée du Lys Azay-le-Rideau Indre-et-Loire vendredi 1 mai 2026.

Au détour de la Vallée du Lys A pieds

Au détour de la Vallée du Lys 37190 Azay-le-Rideau Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : Distance : Tarif :

Du cœur de la ville à la vallée du Lys, il n’y a qu’un pas ou presque…Un parcours qui vous dépaysera par la variété de ses paysages patrimoine bâti, Indre, forêt, Troglodytes, terre agricoles seront au rendez-vous de cette belle randonnée.

+33 2 47 45 44 40

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English :

From the heart of the town to the Lys valley, it’s just a short step… A route that will give you a change of scenery with its variety of landscapes: built heritage, Indre, forest, troglodytes and farmland are all part of this beautiful hike.

Deutsch :

Vom Herzen der Stadt bis zum Lys-Tal ist es nur ein Schritt oder fast ein Schritt… Eine Strecke, die Sie durch die Vielfalt ihrer Landschaften überraschen wird: Baukultur, Indre, Wald, Höhlenwohnungen und landwirtschaftliche Flächen sind die Höhepunkte dieser schönen Wanderung.

Italiano :

Dal cuore della città alla valle del Lys, il passo è breve… Un percorso che vi farà cambiare scenario con la sua varietà di paesaggi: il patrimonio edilizio, l’Indre, la foresta, i trogloditi e i terreni agricoli fanno parte di questa bella passeggiata.

Español :

Del corazón de la ciudad al valle del Lys, sólo hay un paso… Un recorrido que le hará cambiar de aires con su variedad de paisajes: patrimonio edificado, el Indre, bosque, trogloditas y tierras de cultivo forman parte de este hermoso paseo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-05-20 par SIT Centre-Val de Loire