Au fil de la Rive (Circuit n°2) Le Bourg-d’Oisans Isère

La Rive est le cours d’eau aux caractéristiques particulières qui traverse Bourg-d’Oisans des eaux claires et très calmes, une température fraîche toute l’année (8° environ), très peu de variations de débit et sa richesse biologique est exceptionnelle.

La Rive is the name of the unusual river that runs through Bourg-d’Oisans unusual in that it has very calm, clear water and a stable, cool temperature throughout the year (around 8°). In addition, the amount of water flowing in the river varies little from season to season. It is of exceptional interest from a biological viewpoint.

La Rive ist der Fluss mit besonderen Eigenschaften, der durch Bourg-d’Oisans fließt: klares und sehr ruhiges Wasser, das ganze Jahr über eine kühle Temperatur (ca. 8°), sehr geringe Schwankungen in der Fließgeschwindigkeit und sein biologischer Reichtum ist außergewöhnlich.

La Rive è un fiume dalle caratteristiche particolari che attraversa Bourg-d’Oisans: acque limpide e molto calme, una temperatura fresca tutto l’anno (circa 8°), pochissime variazioni di portata e una ricchezza biologica eccezionale.

El Rive es un río de características especiales que atraviesa Bourg-d’Oisans: aguas claras y muy tranquilas, una temperatura fresca todo el año (unos 8°), muy pocas variaciones de caudal y su riqueza biológica es excepcional.

