La boucle du Vénéon en vélo électrique Le Bourg-d’Oisans Isère

La boucle du Vénéon en vélo électrique

La boucle du Vénéon en vélo électrique 38520 Le Bourg-d’Oisans Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Un itinéraire très roulant sur chemin qui vous permet de découvrir la plaine du Bourg jusqu’au beau village de Venosc le long du fougueux Vénéon.

https://www.bike-oisans.com/ +33 4 76 80 03 25

English : The Vénéon round trip by e-bike

This is a fast-riding route along the banks of the tumultous Vénéon river to the picturesque village of Venosc. Perfect for exploring the Bourg d’Oisans plain.

Deutsch :

Eine sehr rollende Route auf Wegen, die es Ihnen ermöglicht, die Ebene von Le Bourg bis zum schönen Dorf Venosc entlang des feurigen Vénéon zu entdecken.

Italiano :

Un itinerario molto ondulato su un sentiero che permette di scoprire la pianura da Bourg al bellissimo villaggio di Venosc lungo l’infuocato Vénéon.

Español :

Un itinerario muy ondulado en un camino que permite descubrir la llanura desde Bourg hasta el hermoso pueblo de Venosc a lo largo del ardiente Vénéon.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-18 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme