Le tour du lac du Verney en vélo électrique depuis Bourg-d’Oisans Le Bourg-d’Oisans Isère

Une envie de découverte entre la plaine du Bourg et la vallée d’Allemond avec peu de dénivelé, sur des routes paisibles,des endroits pour faire une pause et des panoramas à découvrir le tour du lac du Verney est fait pour vous.

English : Around the Lac du Verney by e-bike from Bourg -d’Oisans

If you’d like to explore the Bourg d’Oisans plain and the Allemond valley with a little height gain, on quiet roads with places for stopping and with fabulous view points, the route around the Lac du Verney is for you.

Deutsch :

Lust auf eine Entdeckungsreise zwischen der Ebene von Bourg und dem Tal von Allemond mit wenig Höhenunterschied, auf ruhigen Straßen, Orten für eine Pause und Panoramen, die es zu entdecken gilt: Die Tour um den See von Verney ist genau das Richtige für Sie.

Italiano :

Voglia di scoprire la zona tra la pianura di Bourg e la valle di Allemond con poco dislivello, su strade tranquille, luoghi di sosta e panorami da scoprire: il tour del lago di Verney è fatto per voi.

Español :

El deseo de descubrir la zona entre la llanura de Bourg y el valle de Allemond con poco desnivel, por carreteras tranquilas, lugares para hacer una pausa y panoramas para descubrir: el recorrido del lago de Verney está hecho para usted.

