La Route des Savoir-Faire de l’Oisans Le Bourg-d’Oisans Isère

La Route des Savoir-Faire de l’Oisans

La Route des Savoir-Faire de l’Oisans 38520 Le Bourg-d’Oisans Isère Auvergne-Rhône-Alpes

La Route des Savoir-Faire de l’Oisans… un itinéraire à composer vous-même au gré de vos envies ! Artistes, artisans, agriculteurs et sites culturels vous accueillent dans leur atelier, ferme ou musée, pour une découverte privilégié de leur savoir-faire.

English : The Oisans Route des Savoir-Faire

The Oisans Route des Savoir-Faire is a route that you are free to create yourself! Artists, artisans, farmers and cultural sites welcome you to their workshops, farms or museums to see and experience their expertise.

Deutsch : La Route des Savoir-Faire de l’Oisans

Die Route des Savoir-Faire de l’Oisans… eine Route, die Sie nach Lust und Laune selbst zusammenstellen können! Künstler, Handwerker, Landwirte und Kulturstätten empfangen Sie in ihren Ateliers, Bauernhöfen oder Museen, um Ihnen einen privilegierten Einblick in ihr Know-how zu gewähren.

Italiano :

La Route des Savoir-Faire de l’Oisans è un itinerario che potete comporre a vostro piacimento! Artisti, artigiani, agricoltori e siti culturali vi accolgono nella loro bottega, fattoria o museo, per una scoperta privilegiata del loro know-how.

Español : La Route des Savoir-Faire de l’Oisans

La Ruta del Ahorro de los Oisans es un itinerario que puede confeccionar a su gusto Artistas, artesanos, agricultores y sitios culturales le dan la bienvenida a su taller, granja o museo, para un descubrimiento privilegiado de su saber hacer.

