La montée de l’Alpe d’Huez, la sauvage en vélo électrique Le Bourg-d’Oisans Isère

La montée de l’Alpe d’Huez, la sauvage en vélo électrique

Rejoindre l’Alpe d’Huez par un bel itinéraire qui a fait la une du Tour de France version 2013, c’est ici que ça se passe ; entre la vallée de la Romanche puis celle de Sarenne, les paysages et ambiances alpines sont au rendez-vous sous vos pédales.

English : The untamed climb up to Alpe d’Huez by e-bike

Ride up on Alpe d’Huez on this lovely road which which enjoyed its moment of fame during the 2013 Tour de France. Crossing over from the Romanche valley to the Sarenne valley, you have plenty of opportunities to enjoy the surrounding Alpine scenery.

Deutsch :

Erreichen Sie Alpe d’Huez über eine schöne Strecke, die bei der Tour de France Version 2013 für Schlagzeilen sorgte, hier ist es soweit; zwischen dem Tal der Romanche und dann dem Sarenne-Tal sind die alpinen Landschaften und Stimmungen unter Ihren Pedalen zu finden.

Italiano :

Unendo l’Alpe d’Huez con un bellissimo percorso che ha fatto parlare di sé al Tour de France 2013, è qui che accade tutto: tra la valle della Romanche e la valle della Sarenne, i paesaggi e l’atmosfera alpina sono tutti da scoprire sotto i vostri pedali.

Español :

Uniéndose a Alpe d’Huez por una hermosa ruta que fue noticia en el Tour de Francia 2013, es aquí donde sucede; entre el valle de la Romanche y el valle de la Sarenne, los paisajes y el ambiente alpino están ahí para que los descubras bajo tus pedales.

