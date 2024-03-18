La boucle de la plaine du Bourg en vélo électrique Le Bourg-d’Oisans Isère

La boucle de la plaine du Bourg en vélo électrique Le Bourg-d’Oisans Isère vendredi 1 août 2025.

La boucle de la plaine du Bourg en vélo électrique

La boucle de la plaine du Bourg en vélo électrique 38520 Le Bourg-d’Oisans Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

La plaine du Bourg regorge de petits coins magnifiques insoupçonnés, le long des falaises du Bourg puis dans la plaine d’Allemond et enfin le long de la Romanche, cette boucle vous ravira et vous surprendra.

https://www.bike-oisans.com/ +33 4 76 80 03 25

English : Around the Bourg d’Oisans plain by e-bike

The Bourg d’Oisans plain is filled with magnificent hidden treasures along the cliffs of Le Bourg, continuing on through the Allemond plain and finally along the Romanche river. This loop will be a surprise and delight for cyclists.

Deutsch :

Die Ebene von Bourg ist voller kleiner, unvermuteter, wunderschöner Ecken. Entlang der Klippen von Bourg, dann in der Ebene von Allemond und schließlich entlang der Romanche wird Sie dieser Rundweg begeistern und überraschen.

Italiano :

La piana di Bourg è ricca di piccoli angoli magnifici e insospettabili, lungo le falesie del Bourg, poi nella piana di Allemond e infine lungo la Romanche, questo anello vi delizierà e vi sorprenderà.

Español :

La llanura del Bourg está llena de pequeños rincones magníficos e insospechados, a lo largo de los acantilados del Bourg, luego en la llanura de Allemond y finalmente a lo largo de la Romanche, este bucle le deleitará y sorprenderá.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-18 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme