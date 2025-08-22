La montée de l’Alpe d’Huez, la classique en vélo électrique Le Bourg-d’Oisans Isère

La montée de l’Alpe d’Huez, la classique en vélo électrique

La montée de l’Alpe d’Huez, la classique en vélo électrique 38520 Le Bourg-d’Oisans Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Ô merveille de l’électrique, plus besoin d’être affûté,entraîné de façon draconienne, la célèbre montée de l’Alpe d’Huez et ses 21 virages sont désormais ouverts à tous les cyclistes, bienvenue dans le monde des exploits du Tour de France !

https://www.bike-oisans.com/ +33 4 76 80 03 25

English : The road up to Alpe d’Huez, the classic climb by e-bike

Oh, the marvels of electricity! You no longer need to be super fit or follow a draconian training programme to enjoy the famous climb up the 21 switchbacks to Alpe d’Huez! The road is now open to all cyclists, so welcome to the world of Tour de France exploits!

Deutsch :

Der berühmte Anstieg nach Alpe d’Huez mit seinen 21 Kurven steht nun allen Radfahrern offen. Willkommen in der Welt der Heldentaten der Tour de France!

Italiano :

La famosa salita dell’Alpe d’Huez e le sue 21 curve sono ora aperte a tutti i ciclisti, benvenuti nel mondo del Tour de France!

Español :

La famosa subida del Alpe d’Huez y sus 21 curvas están ahora abiertas a todos los ciclistas, ¡bienvenidos al mundo del Tour de Francia!

