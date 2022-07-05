Autour du lac de Grangent Bas-en-Basset Haute-Loire

Autour du lac de Grangent 43210 Bas-en-Basset Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Suivez le plus long fleuve français, en direction du nord, pour découvrir des villages, châteaux, avec vue imprenable sur les Gorges de la Loire et le lac de Grangent !

https://www.gorgesdelaloire.fr/ +33 4 71 66 95 44

English :

Follow the longest French river, heading north, to discover villages, castles, with a breathtaking view of the Gorges de la Loire and the lake of Grangent!

Deutsch :

Folgen Sie dem längsten Fluss Frankreichs in Richtung Norden und entdecken Sie Dörfer, Schlösser und Burgen mit atemberaubendem Blick auf die Schluchten der Loire und den See von Grangent!

Italiano :

Seguite il più lungo fiume francese, in direzione nord, per scoprire villaggi, castelli, con una vista mozzafiato sulle Gole della Loira e sul lago Grangent!

Español :

Siga el río más largo de Francia, en dirección norte, para descubrir pueblos, castillos, con una vista impresionante de las gargantas del Loira y el lago Grangent

