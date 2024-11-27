Balade à l’étang de Niffond Varennes-Vauzelles Nièvre

Route de Niffond 58640 Varennes-Vauzelles Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 1500.0 Tarif :

Petit étang entouré de verdure, Niffond est extra pour se balader et prendre le temps de respirer

Facile

https://ville-varennes-vauzelles.fr/sentier-dinterpretation/ +33 3 86 71 61 71

English :

A small pond surrounded by greenery, Niffond is a great place to stroll and take a breather

Deutsch :

Niffond ist ein kleiner, von Grün umgebener Teich, der sich hervorragend für Spaziergänge und zum Durchatmen eignet

Italiano :

Un piccolo stagno circondato dal verde, Niffond è un luogo ideale per fare una passeggiata e respirare l’aria fresca

Español :

Niffond, un pequeño estanque rodeado de vegetación, es un lugar ideal para pasear y respirar aire puro

