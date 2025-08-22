Sentier de la nature du domaine de la Beue de Lépido le papillon Varennes-Vauzelles Nièvre

Sentier de la nature du domaine de la Beue de Lépido le papillon A pieds Facile

Tourisme & Handicap auditif Sentier de la nature du domaine de la Beue de Lépido le papillon Chemin de la Beue 58640 Varennes-Vauzelles Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Une petite balade en famille ou entre et où les poussettes et les fauteuils roulants sont les bienvenus ! Ouvert toute l’année, les parties sur pilotis rendent la promenade encore plus belle !

https://nievre.fr/wp-content/uploads/2023/03/le-domaine-de-la-beue.pdf +33 3 86 60 67 00

English :

A little stroll for the whole family or just the two of you, where strollers and wheelchairs are welcome! Open all year round, the stilted sections make the walk even more beautiful!

Deutsch :

Ein kleiner Spaziergang mit der Familie oder zwischen und bei dem auch Kinderwagen und Rollstühle willkommen sind! Das ganze Jahr über geöffnet, die Teile auf Stelzen machen den Spaziergang noch schöner!

Italiano :

Una piccola passeggiata in famiglia o con gli amici, dove passeggini e sedie a rotelle sono i benvenuti! Aperto tutto l’anno, i tratti su palafitte rendono la passeggiata ancora più bella!

Español :

Un pequeño paseo en familia o con amigos, en el que se admiten cochecitos y sillas de ruedas Abierto todo el año, los tramos sobre pilotes embellecen aún más el paseo

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-12 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data