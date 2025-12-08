Balade autour de Romans et son patrimoine Romans-sur-Isère Drôme

Balade autour de Romans et son patrimoine

Le parcours Romans et son patrimoine est une véritable ode à l’histoire et à la culture de la ville. Il vous plongera au coeur de richesses architecturales et historiques qui font de Romans un lieu unique.

English : Balade autour de Romans et son patrimoine

The route Romans and its heritage is a true ode to the history and culture of the city. It will immerse you in the heart of architectural and historical riches that make Romans a unique place.

Deutsch : Balade autour de Romans et son patrimoine

Der Parcours Romans et son patrimoine ist eine wahre Ode an die Geschichte und die Kultur der Stadt. Es wird Sie in das Herz der architektonischen und historischen Reichtümer eintauchen, die Romans zu einem einzigartigen Ort machen.

Italiano :

Il percorso Roma e il suo patrimonio è una vera e propria ode alla storia e alla cultura della città. Vi immergerà nel cuore dei tesori architettonici e storici che rendono Roma un luogo unico.

Español : Balade autour de Romans et son patrimoine

La ruta Romans y su patrimonio es una auténtica oda a la historia y la cultura de la ciudad. Le sumergirá en el corazón de los tesoros arquitectónicos e históricos que hacen de Romans un lugar único.

