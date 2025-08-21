Balade découverte à Moustier Moustier Lot-et-Garonne
vendredi 1 mai 2026.
A pieds Facile
47800 Moustier Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 3500.0 Tarif :
Balade découverte autour du village de Moustier. Parcours balisé de 3.5km pour une durée moyenne de 1h15mn.
Facile
https://www.paysdelauzun.com/ +33 5 53 20 10 07
English : Balade découverte à Moustier
Discovery walk around the village of Moustier. Marked out route of 3.5km for an average duration of 1h15mn.
Deutsch : Balade découverte à Moustier
Entdeckungsspaziergang rund um das Dorf Moustier. Markierte Strecke von 3,5 km mit einer durchschnittlichen Dauer von 1 Stunde und 15 Minuten.
Italiano :
Passeggiata alla scoperta del villaggio di Moustier. Un percorso segnalato di 3,5 km della durata media di 1h15mn.
Español : Balade découverte à Moustier
Paseo de descubrimiento por el pueblo de Moustier. Un recorrido marcado de 3,5 km con una duración media de 1h15mn.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-03 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine