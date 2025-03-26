Balade La piste des animaux Plateau d’Hauteville Ain

Balade La piste des animaux Plateau d’Hauteville Ain vendredi 1 août 2025.

Balade La piste des animaux

Balade La piste des animaux Domaine nordique de la Praille 01110 Plateau d’Hauteville Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Partez à la rencontre des animaux de la forêt. Idéal à pratiquer en famille, à pied ou en raquettes à neige, ce parcours est jalonnée de reproductions d’animaux grandeur nature en résine accompagnées de panneaux explicatifs.

https://www.hautbugey-tourisme.com/ +33 4 74 12 11 57

English :

Meet the animals of the forest. Ideal for families on foot or on snowshoes, this trail is dotted with life-size resin reproductions of animals, accompanied by explanatory panels.

Deutsch :

Machen Sie sich auf den Weg, um die Tiere des Waldes kennenzulernen. Dieser Weg ist ideal für die ganze Familie, zu Fuß oder mit Schneeschuhen. Er ist gesäumt von lebensgroßen Tiernachbildungen aus Kunstharz, die von erklärenden Schildern begleitet werden.

Italiano :

Incontrare gli animali della foresta. Ideale per tutta la famiglia, a piedi o con le racchette da neve, questo percorso è costellato di riproduzioni di animali in resina a grandezza naturale, accompagnate da pannelli esplicativi.

Español :

Conozca a los animales del bosque. Ideal para toda la familia, a pie o con raquetas de nieve, este sendero está salpicado de reproducciones de animales en resina a tamaño real acompañadas de paneles explicativos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-26 par Office de Tourisme du Haut-Bugey source Apidae Tourisme