Balade Le long du Canal de la Martinette Romans-sur-Isère Drôme

Balade Le long du Canal de la Martinette

Balade Le long du Canal de la Martinette Quai sainte Claire 26100 Romans-sur-Isère Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

La Martinette est un petit canal qui traverse tranquillement la ville. Lieu de promenade agréable. On oublie le bruit des voitures tout en admirant la flore et la faune des milieux aquatiques. C’est la campagne dans la ville.

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/238317-balade-le-long-du-canal-de-la-martinette +33 4 75 02 28 72

English : Balade Le long du Canal de la Martinette

La Martinette is a small canal which runs quietly through the town. It provides a pleasant walkway where one can forget the sound of vehicles and admire the flora and fauna of the waterway

Deutsch : Balade Le long du Canal de la Martinette

La Martinette ist ein kleiner Kanal, der ruhig durch die Stadt fließt. Ein angenehmer Ort für Spaziergänge. Man vergisst den Lärm der Autos und bewundert gleichzeitig die Flora und Fauna des Wassermilieus. Es ist das Land in der Stadt.

Italiano :

La Martinette è un piccolo canale che attraversa tranquillamente la città. È un luogo piacevole per passeggiare. Si dimentica il rumore delle auto ammirando la flora e la fauna dell’ambiente acquatico. È la campagna in città.

Español : Balade Le long du Canal de la Martinette

La Martinette es un pequeño canal que atraviesa tranquilamente la ciudad. Es un lugar agradable para pasear. Te olvidas del ruido de los coches mientras admiras la flora y la fauna del entorno acuático. Es el campo en la ciudad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-02 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme