Balade Marnaysienne Marnay Haute-Saône
Balade Marnaysienne Marnay Haute-Saône vendredi 1 mai 2026.
Balade Marnaysienne A pieds Difficulté moyenne
Balade Marnaysienne Lieu-dit Le Paquey, Marnay 70150 Marnay Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 13820.0 Tarif :
Entre rivière et forêt, laissez-vous surprendre par Marnay, jolie Cité de Caractère de Bourgogne-Franche-Comté.
Difficulté moyenne
https://explore.doubs.fr/trek/2213
English :
Surrounded by river and forest, Marnay is a pretty Cité de Caractère in Burgundy-Franche-Comté.
Deutsch :
Lassen Sie sich zwischen Fluss und Wald von Marnay, einer hübschen Cité de Caractère in der Region Burgund-Franche-Comté, überraschen.
Italiano :
Tra fiume e foresta, Marnay è una graziosa Cité de Caractère in Borgogna-Franca Contea.
Español :
Entre río y bosque, Marnay es una bonita Cité de Caractère en Borgoña-Franco Condado.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data