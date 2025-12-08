Balade Marnaysienne Marnay Haute-Saône

vendredi 1 mai 2026.

Balade Marnaysienne A pieds Difficulté moyenne

Lieu-dit Le Paquey, Marnay 70150 Marnay Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 13820.0

Entre rivière et forêt, laissez-vous surprendre par Marnay, jolie Cité de Caractère de Bourgogne-Franche-Comté.
English :

Surrounded by river and forest, Marnay is a pretty Cité de Caractère in Burgundy-Franche-Comté.

Deutsch :

Lassen Sie sich zwischen Fluss und Wald von Marnay, einer hübschen Cité de Caractère in der Region Burgund-Franche-Comté, überraschen.

Italiano :

Tra fiume e foresta, Marnay è una graziosa Cité de Caractère in Borgogna-Franca Contea.

Español :

Entre río y bosque, Marnay es una bonita Cité de Caractère en Borgoña-Franco Condado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data