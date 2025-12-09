Balade Sur les Chemins de Saint-Jacques à Romans

Romans-sur-Isère Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Le parcours Sur les Chemins de Saint-Jacques vous propose une immersion dans l’histoire millénaire des pèlerinages vers Saint-Jacques-de-Compostelle, un itinéraire chargé de spiritualité et découvertes.

https://www.ville-romans.fr/decouvrir/sentiers-pedestres +33 4 75 05 51 51

English : Balade Sur les Chemins de Saint-Jacques à Romans

The route On the Ways of St. James offers you an immersion in the millennial history of pilgrimages to Santiago de Compostela, a journey full of spirituality and discoveries.

Deutsch : Balade Sur les Chemins de Saint-Jacques à Romans

Die Route Auf den Jakobswegen bietet Ihnen ein Eintauchen in die tausendjährige Geschichte der Wallfahrten nach Santiago de Compostela, eine Route voller Spiritualität und Entdeckungen.

Italiano :

L’itinerario Sul Cammino di Santiago de Compostela vi porta in un viaggio attraverso la storia millenaria del pellegrinaggio a Santiago de Compostela, un viaggio ricco di spiritualità e di scoperte.

Español : Balade Sur les Chemins de Saint-Jacques à Romans

La ruta Por el Camino de Santiago le lleva a recorrer la historia milenaria de la peregrinación a Santiago de Compostela, un viaje lleno de espiritualidad y descubrimientos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-02 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme