Balade Sur les traces de Charles IX à Romans Romans-sur-Isère Drôme

Balade Sur les traces de Charles IX à Romans

Balade Sur les traces de Charles IX à Romans Belvédère Saint-Romain 26100 Romans-sur-Isère Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Ce long sentier vous propose une aventure historique et pédestre qui vous mène bien au-delà des limites de Romans jusqu’à la forêt domaniale de Peyrins.

English :

This long trail takes you on a pedestrian and historical adventure that extends far beyond the boundaries of Romans to the state forest of Peyrins.

Deutsch :

Dieser lange Pfad bietet Ihnen ein historisches und fußläufiges Abenteuer, das Sie weit über die Grenzen von Romans hinaus bis zum Staatswald von Peyrins führt.

Italiano :

Questo lungo percorso vi condurrà in un’avventura storico-pedonale che si estende ben oltre i confini di Roma, fino alla foresta demaniale di Peyrins.

Español :

Este largo sendero le llevará en una aventura a pie e histórica que se extiende más allá de los límites de Romans hasta el bosque estatal de Peyrins.

