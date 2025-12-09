Balade Sur les traces de Charles IX à Romans Romans-sur-Isère Drôme
Balade Sur les traces de Charles IX à Romans Belvédère Saint-Romain 26100 Romans-sur-Isère Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Ce long sentier vous propose une aventure historique et pédestre qui vous mène bien au-delà des limites de Romans jusqu’à la forêt domaniale de Peyrins.
https://www.ville-romans.fr/ +33 4 75 05 51 51
English :
This long trail takes you on a pedestrian and historical adventure that extends far beyond the boundaries of Romans to the state forest of Peyrins.
Deutsch :
Dieser lange Pfad bietet Ihnen ein historisches und fußläufiges Abenteuer, das Sie weit über die Grenzen von Romans hinaus bis zum Staatswald von Peyrins führt.
Italiano :
Questo lungo percorso vi condurrà in un’avventura storico-pedonale che si estende ben oltre i confini di Roma, fino alla foresta demaniale di Peyrins.
Español :
Este largo sendero le llevará en una aventura a pie e histórica que se extiende más allá de los límites de Romans hasta el bosque estatal de Peyrins.
