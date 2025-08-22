Base VTT sud du Perche De châteaux en étangs par le chemin de César (rouge-33 Km) C5 Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher

Base VTT sud du Perche De châteaux en étangs par le chemin de César (rouge-33 Km) C5 En VTT

Base VTT sud du Perche De châteaux en étangs par le chemin de César (rouge-33 Km) C5 Souday 41170 Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Amateurs de VTT, rendez-vous à la base VTT de Souday, point de départ de cette boucle à travers les collines du Perche vendômois, dans un environnement naturel typique et préservé, et découvrez au long de l’itinéraire un authentique patrimoine bâti.

https://www.vendome-tourisme.fr/ +33 2 54 77 05 07

English :

Mountain bikers, go to the mountain bike base of Souday, starting point of this loop through the hills of the Perche Vendôme, in a typical and preserved natural environment, and discover along the route an authentic built heritage.

Deutsch :

Mountainbike-Liebhaber begeben sich zum Mountainbike-Stützpunkt Souday, dem Ausgangspunkt dieser Rundtour durch die Hügel des Perche vendômois in einer typischen und geschützten natürlichen Umgebung. Entdecken Sie entlang der Strecke ein authentisches bauliches Erbe.

Italiano :

Gli appassionati di mountain bike si ritrovano alla base di Souday, punto di partenza di questo anello attraverso le colline del Perche Vendôme, in un ambiente naturale tipico e preservato, e scoprono lungo il percorso un autentico patrimonio edilizio.

Español :

Ciclistas de montaña, reúnanse en la base de BTT de Souday, punto de partida de este bucle por las colinas de la Perche Vendôme, en un entorno natural típico y preservado, y descubran a lo largo del recorrido un auténtico patrimonio construido.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-26 par SIT Centre-Val de Loire